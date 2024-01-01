Оголошено вартість флагманського DS №8 в Європі

Як повідомляє Autocar, базовий рівень оснащення отримав назву Pallas й буде доступний виключно з одним переднім двигуном потужністю 256 к.с.. В такому виконанні DS №8 матиме 570 кілометрів запасу ходу від батареї ємністю 74 кВт-год.

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Список оснащення базової комплектації досить широкий й включає 16-дюймовий дисплей інформаційно-розважальний дисплей, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль та проєкційний дисплей. Клієнти можуть додатково заплатити ще $4866 й отримати автівку з більшою батареєю на 97 кВт-год й електромотором на 276 к.с. з загальним запасом ходу в 750 кілометрів.

Вартість середньої комплектації Etoile становить £54 790, що еквівалентно 68 469 доларам. Вона відрізняється передньою решіткою з підсвічуванням й додає цифрове заднє дзеркало, світлодіодні ліхтарі та оновлену систему круїз-контролю. Водночас вартість такої версії з великим акумулятором становить 59 290 фунтів стерлінгів ($73 985).

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Найдорожчою в лінійці буде версія Etoile з двомоторною силовою установкою за ціною £63 290, тобто 78 976 доларів. В такому виконанні флагманська модель отримує додатковий електромотор на задній осі, який збільшує загальну потужність до 370 кінських сил, але зменшує запас ходу до 685 кілометрів. Очікується, що перші автівки надійдуть до дилерів у Великій Британії вже в липні.