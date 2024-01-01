Stellantis готовит твердотельные батареи, которые будут заряжаться всего 18 минут

Stellantis и Factorial объявили о планах по внедрению твердотельных батарей в автомобили Dodge Charger Daytona до 2026 года еще прошлой осенью. Как рассказывает Carscoops, сегодня автопроизводитель рассказал, что новый тип батарей успешно прошел испытания.

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Обе компании успешно проверили автомобильные твердотельные батареи с плотностью энергии 375 Вт-ч/кг в течение 600 циклов. Они отметили, что данные блоки способны заряжаться с 15 до 90 процентов всего за 18 минут и способны корректно работать при температурах от -30°C и 45°C.

Главный инженерно-технический директор Stellantis Нед Курик отметил: “Этот прорыв ставит нас на передовую революцию твердотельных аккумуляторов, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем работать вместе, чтобы расширять границы и создавать еще более продвинутые решения, приближая нас к более легким и эффективным аккумуляторам, которые снижают затраты для наших клиентов”.

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Его мнение поддержал генеральный директор Factorial Energy Сию Хуанг, который сказал: “Разработка аккумуляторов - это компромисс. Хотя оптимизировать одну функцию просто, баланс между высокой плотностью энергии, циклическим сроком службы, быстрой зарядкой и безопасностью в аккумуляторе автомобильного размера с проверкой OEM является прорывом. Это достижение Stellantis переносит технологию аккумуляторов следующего поколения от исследований к реальности”.