Stellantis готує твердотільні батареї, що заряджатимуться всього 18 хвилин

Stellantis і Factorial оголосили про плани щодо впровадження твердотільних батарей в автомобілі Dodge Charger Daytona до 2026 року ще минулої осені. Як розповідає Carscoops, сьогодні автовиробник розповів, що новий тип батарей успішно пройшов випробування.

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Обидві компанії успішно перевірили автомобільні твердотільні батареї з щільністю енергії 375 Вт-год/кг протягом 600 циклів. Вони зазначили, що дані блоки здатні заряджатись з 15 до 90 відсотків всього за 18 хвилин й здатні коректно працювати при температурах від -30°C і 45°C.

Головний інженерно-технічний директор Stellantis Нед Курік зазначив: “Цей прорив ставить нас на передову революцію твердотільних акумуляторів, але ми не зупиняємося на досягнутому. Ми продовжуємо працювати разом, щоб розширювати межі та створювати ще більш просунуті рішення, наближаючи нас до легших і ефективніших акумуляторів, які знижують витрати для наших клієнтів”.

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Його думку підтримав генеральний директор Factorial Energy Сію Хуанг, який сказав: “Розробка акумуляторів — це компроміс. Хоча оптимізувати одну функцію просто, баланс між високою щільністю енергії, циклічним терміном служби, швидкою зарядкою та безпекою в акумуляторі автомобільного розміру з перевіркою OEM є проривом. Це досягнення Stellantis переносить технологію акумуляторів наступного покоління від досліджень до реальності”.