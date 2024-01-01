Дебютировал новый DS №4: чем он отличается от конкурентов

Фактически, новый DS №4 – глубоко обновленная и переосмысленная версия текущего DS4, вдохновленная флагманским электрическим №8. Новинка отличается иным стилем дизайна, что создает премиальный внешний вид, сохраняя при этом привычную эстетику модели.

Читайте также: Stellantis готовит твердотельные батареи, которые будут заряжаться за 18 минут

В частности, хэтчбек получил новую переднюю часть с узкой решеткой радиатора с характерной световой подписью и логотипом,, который также подсвечивается. К ним присоединяются новые дневные ходовые огни и более выразительный бампер с широким воздухозаборником.

Автомобиль имеет 19- или 20-дюймовые колесные диски, двухцветное покрытие и новые темные акценты сзади с другими эмблемами. В то же время в салоне общий стиль остался узнаваемым, но есть более 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 10-дюймовый дисплей мультимедиа. Клиенты также могут получить подогрев передних сидений, беспроводную зарядку для смартфонов и аудиосистему Focal с 14 динамиками.

Также интересно: DS4 получил две новые версии для украинского рынка: какая цена

Объем багажного отделения зависит от типа трансмиссии: гибрид может вместить 430 литров багажа, тогда как плагин-гибрид имеет меньше – 360 литров. Полностью электрическая версия имеет 390 литров. В таком исполнении хэтчбек оснащен батареей на 58,3 кВт-ч и электродвигателем на 213 л.с. и 343 Нм крутящего момента.

Комбинированный запас хода по циклу WLTP составляет 450 километров. Батарея способна принимать заряд мощностью до 120 кВт, чего достаточно, чтобы она заряжалась с 20 до 80 процентов всего за 30 минут.Версия DS N°4 Plug-In Hybrid четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель, интегрирован в новую семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

К ним добавляется новая батарея емкостью 14,6 кВт-ч, которая увеличивает запас хода только на электротяге до 81 км. Общая мощность составляет 225 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Клиенты также смогут выбрать более традиционный вариант с обычной гибридной трансмиссией, состоящей из 1,2-литрового трехцилиндрового двигателя и шестиступенчатой КПП с двойным сцеплением, в которую интегрировали электромотор.

Читайте также: Объявлена стоимость флагманского DS №8 в Европе

Силовая установка генерирует 145 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Компания говорит, что она способна работать в “полностью в электрическом режиме до 50% времени во время городских езды, в зависимости от дорожных условий и стиля вождения”.