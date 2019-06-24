Коврики для салона делаются из использованных пластиковых бутылок.

Уже более двух десятков лет компания Ford помогает бороться с загрязнением экологии, в том числе пластиковыми отходами. Среди других инициатив – вторичное использование пластика для создания деталей для автомобилей.

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В течение последних 20 лет компания Ford перерабатывала по 1,2 миллиарда пластиковых бутылок в год. Из них изготавливались коврики для пола в автомобиле – такими оснащены все без исключения кроссоверы EcoSport. На один комплект ковриков для него используется примерно 470 одноразовых пластиковых бутылок объемом 0,5 литра. По оценкам автокомпании, общая масса переработанных до этого времени бутылок, составляет 8262 тонны. Цепочка из всех бутылок могла бы опоясать Землю более двух раз.

Для преобразования пластика на коврики, бутылки с крышками измельчают до крошечных хлопьев, которые затем нагревают до 260°С и расплавляют. Из этой массы вытягивают нити толщиной с человеческий волос, после чего их сплетают в волокна, из которых и ткут коврики.

Увеличение доли переработанных и возобновляемых материалов в каждом новом автомобиле является одним из приоритетов для Ford.

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