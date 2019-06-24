Килимки для салону робляться з використаних пластикових пляшок.

Вже більше двох десятків років компанія Ford допомагає боротись з забрудненням екології, в тому числі пластиковими відходами. Серед інших ініціатив – вторинне використання пластику для створення деталів для автомобілів.

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Протягом останніх 20 років компанія Ford переробляла по 1,2 мільярда пластикових пляшок на рік. З них виготовлялись килимки для підлоги в автомобілі – такими оснащені усі без винятку кросовери EcoSport. На один комплект килимків для нього використовується приблизно 470 одноразових пластикових пляшок об'ємом 0,5 літра. За оцінками автокомпанії, загальна маса перероблених до цього часу пляшок, становить 8262 тонни. Ланцюжок з усіх пляшок міг би опоясати Землю більше двох разів.



Для перетворення пластику на килимки, пляшки з кришками подрібнюють до крихітних пластівців, які потім нагрівають до 260 ° С і розплавляють. З цієї маси витягають нитки товщиною близько людської волосини, після чого їх сплітають в волокна, з яких і тчуть килимки.

Збільшення частки перероблених і поновлюваних матеріалів в кожному новому автомобілі є одним з пріоритетів для Ford.

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