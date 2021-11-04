Компактвэн предлагает запас хода до 300 км по циклу WLTP1, а также возможность скоростной зарядки.

Французский автопроизводитель представил замену для электрического Kangoo ZE, которая уже весной 2022 года поступит в продажу.

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Новинка будет доступна с мотором мощностью 90 кВт (120 л. с.) и литий-ионным аккумулятором на 45 кВт*ч. Покупатели смогут выбирать между тремя типами бортовых зарядных устройств для Kangoo Van E-Tech Electric, самый быстрый из которых позволяет восстановить запас хода до 170 км за 30 минут.

Силовая установка компактного фургона имеет шесть режимов работы, от которых зависит отдача мотора, максимальная скорость и пробег между подзарядками. Зарядка аккумулятора электрического Kangoo Van от 15% до 100%, при подключении к настенному устройству Wallbox мощностью 11 кВт длится 3 часа 50 минут, а с 7,4-киловаттным Wallbox процесс длится 6 часов.

Полностью новый Kangoo Van E-Tech Electric публично дебютирует на автосалоне Solutrans в Лионе с 16 по 20 ноября.

Фото: Renault Kangoo Van E-Tech Electric / Renault