Компактвен пропонує запас ходу до 300 км за циклом WLTP1, а також можливість швидкісного заряджання.

Французький автовиробник представив заміну для електричного Kangoo ZE, яка вже навесні 2022 року надійде у продаж.

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Новинка буде доступна з мотором потужністю 90 кВт (120 к.с.) і літій-іонним акумулятором на 45 кВт*год. Покупці зможуть обирати між трьома типами бортових зарядних пристроїв для Kangoo Van E-Tech Electric, найшвидший з яких дозволяє відновити запас ходу до 170 км за 30 хвилин.

Силова установка компактного фургона має шість режимів роботи, від яких залежить віддача мотора, максимальна швидкість та пробіг між заряджаннями. Заряджання акумулятора електричного Kangoo Van від 15% до 100%, при підключенні до настінного пристрою Wallbox потужністю 11 кВт триває 3 години 50 хвилин, а з 7,4-кіловатним Wallbox процес триває під 6 годин.

Повністю новий Kangoo Van E-Tech Electric справить публічний дебют на автосалоні Solutrans в Ліоні з 16 по 20 листопада.

Фото: Renault Kangoo Van E-Tech Electric / Renault