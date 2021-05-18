Новинка является самой маленькой и самой дешевой моделью марки, а называется Solis Pocket, что можно перевести, как "карманное солнце".

В основе нового Winnebago Solis Pocket лежит фургон Ram ProMaster, более известный на нашем континенте под именем Fiat Ducato. Всесезонный кемпер оснащен всем необходимым для комфортного проживания в дороге и на привалах.

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Winnebago Solis Pocket стал самой доступной моделью марки со стартовым ценником 95 736 долларов и в то же время, возможно, самой дорогой версией восходящего Fiat Ducato. Solis Pocket построен по примеру самодельных фургонов-кемперов. Такие самодельные машины, как правило, объединяют множество удобств в компактном кузове, сохраняя при этом достаточно места для велосипедов, туристического снаряжения или других предметов, которые нравятся авантюристам на природе.

"Виннебаго" сообщает, что Solis Pocket спроектирован с расчетом на трех жильцов, сохраняя приличное количество места для их вещей. Передний стол может превратиться в диван, а также в маленькую кровать, в то время как большая двуспальная кровать раскладывается в задней части фургона.

Фото: Winnebago Solis Pocket / Winnebago

Встроенная кухня оборудована раковиной из нержавеющей стали и холодильником, плитой с двумя конфорками и достаточно просторной столешницей. Со стороны водителя зона стола переходит в шкафчики, которые также служат опорой для кровати. Ворота у подножия кровати создают закрытую зону хранения снизу. Кассетный унитаз хранится под зоной стола, а оба передних сиденья разворачиваются назад.

Solis Pocket оснащен парой 75-литровых резервуаров для пресной и сырой воды, многоразовым сменным 9-килограммовым баком со сжиженным газом для печки. Имеет несколько инновационных систем от Truma в области обогрева, воды и кондиционирования воздуха. Энергия для питания всего, что есть на борту, происходит от двух батарей глубокого цикла (Group 21), а для проживания вне сети на крыше установлена панель на 170 Вт солнечной энергии.