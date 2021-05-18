Новинка є найменшою і найдешевшою моделлю марки, а називається Solis Pocket, що можна довільно перекласти, як "кишенькове сонце".

В основі нового Winnebago Solis Pocket лежить фургон Ram ProMaster, більш відомий на нашому континенті під іменем Fiat Ducato. Всесезонний кемпер оснащений усім необхідним для комфортного проживання в дорозі та на привалах.

Також цікаво: Як виглядають розкішні дорогі кросовери в бойовому спорядженні для бездоріжжя

Winnebago Solis Pocket став найдоступнішою моделлю марки зі стартовим цінником 95 736 доларів і водночас можливо, найдорожчою версією висхідного Fiat Ducato. Solis Pocket збудований за прикладом саморобних фургонів-кемперів. Такі саморобні машини, як правило, поєднують безліч зручностей в компактному кузові, зберігаючи при цьому достатньо місця для велосипедів, туристичного спорядження чи інших предметів, які подобаються авантюристам на природі.

“Віннебаго” повідомляє, що Solis Pocket спроєктований з розрахунком на трьох мешканців, зберігаючи пристойну кількість місця для їхніх речей. Передній стіл може перетворитися на диван, а також на маленьке ліжко, тоді як більше, двоспальне ліжко розкладається у задній частині фургона.

Фото: Winnebago Solis Pocket / Winnebago

Вбудована кухня обладнана раковиною з нержавіючої сталі та холодильником, плитою з двома конфорками та досить просторою стільницею. З боку водія зона столу переходить у шафки, що також служать опорою для ліжка. Ворота біля підніжжя ліжка створюють закриту зону зберігання знизу. Касетний унітаз зберігається під зоною столу, а обидва передні сидіння розвертаються назад.

Solis Pocket оснащений парою 75-літрових резервуарів для прісної та сірої води, багаторазовим змінним 9-кілограмовим баком зі зрідженим газом для пічки. Має кілька інноваційних систем від Truma в області обігріву, води та кондиціонування повітря. Енергія для живлення усього, що є на борту, походить від двох батарей глибокого циклу (Group 21), а для проживання поза мережею на даху встановлено панель на 170 Вт сонячної енергії.