Для этого существует много бесплатных или недорогих сервисов.

В Соединенных Штатах действует закон, согласно которому все новые транспортные средства имеют оконные наклейки (Window Sticker, или WinSticker). Эти наклейки содержат информацию о типе автомобиля, его цвете, годе изготовления и рекомендованной производителем розничной цене (MSRP). Другая важная информация на наклейке окна включает в себя технические характеристики, рейтинги экономии топлива, а также стандартное и дополнительное оборудование.

Такие наклейки на окна размещают только на новые авто, а когда его покупают, владелец ее сдирает и выбрасывает. Однако информация на WinSticker очень важна. Ведь если вы рассматриваете покупку авто из США на одном из автоаукционов или уже в Украине, информации о комплектации машины часто нет. Электронный вариант WinSticker поможет узнать, какое именно дополнительное оборудование и на какую сумму установлено на конкретном автомобиле.

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Единого сайта, который бы бесплатно показывал Window Sticker для всех автомобилей, которые когда-либо продавались в США, нет. Такие услуги предоставляют сайты любителей определенных марок или производители на своих официальных ресурсах. Для того чтобы определить WinSticker для конкретного подержанного авто, надо ввести в поисковик специального сайта VIN-код. Это уникальный номер кузова авто, который доступен при осмотре лота на любом аукционе подержанных и страховых автомобилей США – IAAI, Copart, Manheim и тому подобное. Физически на автомобиле VIN-код можно найти на дверце со стороны водителя, приборной панели под лобовым стеклом или под капотом. VIN-код также всегда вписан в "техпаспорт" и страховые полисы для этого авто.

Порой VIN-код надо не вводить в окно, а добавить к указанной нами ссылке сайта.

Вот перечень сайтов, собранных в Фейсбук-сообществе "Автоэксперты IAAI & Copart" специалистами, которые занимаются пригонкой авто из США. Сайты по маркам.

BMW

Нужно заполнить капчу (подтвердить, что вы человек, а не робот). После этого ввести VIN-код в окно поиска.

https://www.bmwcats.com/

Chrysler Group + Ford

На этом сайте можно увидеть стикер для Chrysler, Jeep, Dodge, а также Ford с 2006 года. Надо выбрать марку автомобиля, а в окне ниже – скопировать VIN-код.

https://windowstickerlookup.com/

Также можно подставить VIN-код в конец этой ссылки.

https://www.chrysler.com/hostd/windowsticker/getWindowStickerPdf.do?vin=

Ford

Чтобы узнать комплектацию автомобиля, надо подставить VIN-код в конец этой ссылки.

http://www.windowsticker.forddirect.com/windowsticker.pdf?vin=

Hyundai

Чтобы узнать комплектацию по ВинСтикеру, введите VIN-код автомолбиля в конец этой ссылки.

https://www.hyundaiusa.com/var/hyundai/services/inventory/monroney.pdf?model=Venue&vin=

Кіа

То же самое нужно сделать, чтобы узнать комплектацию Кіа.

https://www.kia.com/us/services/en/windowsticker/load/

Mitsubishi

Это официальный сайт Mitsubishi, однако специального окна на нем нет. ВинСтикер можно узнать только если ввести VIN-код после знака = в этой ссылке.

https://www.mitsubishicars.com/rs/file/monroney?vin=

Различные бренды

На этом сайте надо выбрать марку автомобиля и ввести VIN-код в окно. Он подставляет его на сайтах производителей. Однако не всегда поиск дает желаемый результат.

https://researchmaniacs.com/VIN-Number-Lookup/WindowSticker.html

Чтобы увидеть WinStick на этом сайте, нужно ввести номер телефона. Но тут есть определенный лимит – если вы пытаетесь узнавать эту информацию часто, система предложит вам заплатить.

https://www.withclutch.com/window-stickers

Если вы хотите узнать полную историю автомобиля, в том числе ДТП, пробег и многое другое, воспользуйтесь платным поиском по VIN-коду от компании CarVertical.

Напомним, как наносят VIN код на кузов автомобиля.