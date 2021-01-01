Для цього існує багато безкоштовних або недорогих сервісів.

У Сполучених Штатах діє закон, згідно з яким усі нові транспортні засоби мають віконні наклейки (Window Sticker, або WinSticker). Ці наклейки містять інформацію про тип автомобіля, його колір, рік виготовлення та рекомендовану виробником роздрібну ціну (MSRP). Інша важлива інформація на наклейці вікна включає технічні характеристики, рейтинги економії палива, а також стандартне та додаткове обладнання.

Такі наклейки на вікна розміщують лише на нові авто, а коли його купують, власник її здирає та викидає. Однак інформація на WinSticker дуже важлива. Адже якщо ви розглядаєте купівлю авто зі США на одному з автоаукціонів чи вже в Україні, інформації про комплектацію машини часто немає. Електронний варіант WinSticker допоможе дізнатись, яке саме додаткове обладнання та на яку суму встановлено на конкретному автомобілі.

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Єдиного сайту, який би безкоштовно показував Window Sticker для всіх автомобілів, які коли-небудь продавались у США, немає. Такі послуги надають сайти любителів певних марок чи виробники на своїх офіційних ресурсах. Для того, щоб визначити WinSticker для конкретного вживаного авто, треба ввести в пошуковик спеціального сайту VIN-код. Це унікальний номер кузова авто, який доступний при огляді лоту на будь-якому аукціоні вживаних та страхових автомобілів США – IAAI, Copart, Manheim тощо. Фізично на автомобілі VIN-код можна знайти на дверцятах з боку водія, приладовій панелі під лобовим склом чи під капотом. VIN-код також завжди вписаний у "техпаспорт" та страхові поліси для цього авто.

Деколи VIN-код треба не ввести в вікно, а додати до вказаного нами лінка сайту.

Ось перелік сайтів, які зібрали в Фейсбук-спільноті "Автоексперти IAAI & Copart" фахівці, які займаються пригоном авто зі США. Сайти за марками.

BMW

Потрібно заповнити капчу (підтвердити, що ви людина, а не робот). Після цього ввести VIN-код в вікно пошуку.

https://www.bmwcats.com/

Chrysler Group + Ford

На цьому сайті можна побачити стікер для Chrysler, Jeep, Dodge, а також Ford з 2006 року. Треба обрати марку автомобіля, а у вікні нижче – скопіювати VIN-код.

https://windowstickerlookup.com/

Також можна підставити VIN-код в кінець цього посилання.

https://www.chrysler.com/hostd/windowsticker/getWindowStickerPdf.do?vin=

Ford

Щоб дізнатись комплектацію автомобіля, треба підставити VIN-код в кінець цього посилання.

http://www.windowsticker.forddirect.com/windowsticker.pdf?vin=

Hyundai

Щоб дізнатись комплектацію за ВінСтікером, введіть VIN-код автомолбіля в кінець цього посилання.

https://www.hyundaiusa.com/var/hyundai/services/inventory/monroney.pdf?model=Venue&vin=

Кіа

Те ж саме треба зробити, щоб дізнатись комплектацію Кіа.

https://www.kia.com/us/services/en/windowsticker/load/

Mitsubishi

Це офіційний сайт Mitsubishi, однак спеціального вікна на ньому нема. ВінСтікер можна дізнатись лише якщо ввести VIN-код після знака = у цьому посиланні.

https://www.mitsubishicars.com/rs/file/monroney?vin=

Різні бренди

На цьому сайті треба обрати марку автомобіля та ввести VIN-код в вікно. Він підставляє його на сайтах виробників. Однак не завжди пошук дає бажаний результат.

https://researchmaniacs.com/VIN-Number-Lookup/WindowSticker.html

Щоб побачити WinStick на цьому сайті, треба ввести номер телефону. Але тут є певний ліміт – якщо ви намагаєтесь дізнаватись цю інформацію часто, система запропонує вам заплатити.

https://www.withclutch.com/window-stickers

Якщо ви бажаєте дізнатись повну історію автомобіля, в тому числі ДТП, пробіг та багато іншого, скористайтесь платним пошуком за VIN-кодом від компанії CarVertical.

Нагадаємо, як наносять VIN-код на кузов автомобіля.