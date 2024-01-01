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Audi показал внедорожный концепт Q6 e-tron с лифтованной подвеской

Компания отметила, что данный прототип демонстрирует потенциал платформы PPE. Автомобиль оснащен двумя электромоторами с суммарной мощностью в 380 кВт (516 л.с.) и может преодолевать самые крутые склоны благодаря новым портальным осям.
Audi раскрыла характеристики концепции внедорожника на базе Q6 e-tron - Auto24

ФОТО: Audi|

Концепция внедорожника на базе Audi Q6 e-tron

Даниил Северенчук
logo27 января, 17:11
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Audi говорит, что инженеры увеличили клиренс авто на 160 мм и ширину колеи на 250 мм, чтобы улучшить проходимость. Новые портальные оси, которыми оснастили внедорожный концепт, позволяют увеличить крутящий момент на 50%. Благодаря им автомобиль может преодолевать склоны до 45 градусов.

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Прототип может похвастаться четырьмя портальными мостами, которые были разработаны с нуля и встроены на передней и задней осях, что обусловило необходимость частичных изменений тяг подвески.

Отмечается, что они увеличили совокупный пиковый крутящий момент на всех колесах до 13400 Нм. Компания отметила, что внедорожный концепт Q6 e-tron можно будет увидеть 1 февраля 2025 года во время FAT Ice Race.

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