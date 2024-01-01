Audi показал внедорожный концепт Q6 e-tron с лифтованной подвеской

Audi говорит, что инженеры увеличили клиренс авто на 160 мм и ширину колеи на 250 мм, чтобы улучшить проходимость. Новые портальные оси, которыми оснастили внедорожный концепт, позволяют увеличить крутящий момент на 50%. Благодаря им автомобиль может преодолевать склоны до 45 градусов.

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Прототип может похвастаться четырьмя портальными мостами, которые были разработаны с нуля и встроены на передней и задней осях, что обусловило необходимость частичных изменений тяг подвески.

Отмечается, что они увеличили совокупный пиковый крутящий момент на всех колесах до 13400 Нм. Компания отметила, что внедорожный концепт Q6 e-tron можно будет увидеть 1 февраля 2025 года во время FAT Ice Race.