Audi показав позашляховий концепт Q6 e-tron з ліфтованою підвіскою

Audi каже, що інженери збільшили кліренс авто на 160 мм й ширину колії на 250 мм, аби покращити прохідність. Нові портальні осі, якими оснастили позашляховий концепт, дозволяють збільшити крутний момент на 50%. Завдяки ним автівка може долати схили до 45 градусів.

Детальніше: Audi показала вражаючий ралійний концепт Q6 e-tron

Прототип може похвалитися чотирма портальними мостами, які були розроблені з нуля та вбудовані на передній і задній осях, що зумовило необхідність часткових змін тяг підвіски.

Зазначається, що вони збільшили сукупний піковий крутний момент на всіх колесах до 13400 Нм. Компанія зазначила, що позашляховий концепт Q6 e-tron можна буде побачити 1 лютого 2025 року під час FAT Ice Race.