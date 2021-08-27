Испанский бренд показал тизерное изображение концепта, который станет серийным компактным электрокаром в 2025 году.

На следующей неделе, перед публичной премьерой на Международном автосалоне в Мюнхене, бренд Cupra обещает полностью раскрыть концепт UrbanRebel в интернете. Известно, что электрический компакт будет тесно связан с будущим Volkswagen ID1.

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Автопроизводитель утверждает, что он начнет производство серийной модели на основе концепта UrbanRebel в 2025 году. Вероятно, новинка будет использовать платформу MEB entry от VW Group. Поговаривают, что за ним может последовать кроссовер, схожий по размеру с SEAT Arona, который станет сестринской моделью будущего Volkswagen ID2.

Фото: тизеры концепта электрического спорткара Cupra UrbanRebel / Cupra

Вместе с анонсом, "Купра" также опубликовала тизерные изображения и короткое видео шоукара. Обработка изображения в Photoshop позволяет увидеть немного больше – широкий дизайн кузова, похожий на Toyota GR Yaris. Он имеет широкие задние крылья и гигантский спойлер, что сидит на двери багажника, с интегрированной световой полосой, которая прерывается только логотипом Cupra. Короткий клип, опубликованный на официальных каналах испанского автопроизводителя, раскрывает другие фрагменты концепции UrbanRebel.