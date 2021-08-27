Іспанський бренд показав тізерне зображення концепта, який стане серійним компактним електрокаром у 2025 році.

Наступного тижня, перед публічною прем’єрою на Міжнародному автосалоні у Мюнхені, бренд Cupra обіцяє повністю розкрити концепт UrbanRebel в Інтернеті. Відомо, що електричний компакт буде тісно пов’язаний з майбутнім Volkswagen ID1.

Дізнайтесь також: Крихітний електрокар Opel Rocks-e представлений офіційно

Автовиробник стверджує, що він почне виробництво серійної моделі на основі концепту UrbanRebel у 2025 році. Ймовірно, новинка буде використовувати платформу MEB entry від VW Group. Подейкують, що за ним може піти кросовер, схожий за розміром з SEAT Arona, який стане сестринською моделлю майбутнього Volkswagen ID2.

Фото: тізери концепту електричного спорткара Cupra UrbanRebel / Cupra

Разом з анонсом, “Купра” також опублікувала тізерні зображення та коротке відео шоукара. Обробка зображення у Photoshop дозволяє побачити трохи більше – широкий дизайн кузова, схожий на Toyota GR Yaris. Він має широкі задні крила та гігантський спойлер, що сидить на дверях багажника, з інтегрованою світловою смугою, яка переривається лише логотипом Cupra. Короткий кліп, опублікований на офіційних каналах іспанського автовиробника, розкриває інші фрагменти концепції UrbanRebel.