Начиная с 5 сентября, Мюнхен на шесть дней станет мировой столицей автомобильной моды, где Mercedes-Benz будет дебютировать как с готовыми образцами, так и с концептуальными новинками техники.

Ожидается премьера электроконцепта Mercedes CLA. Читатели Авто24 могут предварительно ознакомиться с новичком электрической формации, который будет иметь запас хода 466+ миль, то есть более 750 километров.

"Концепция CLA Class является предшественником совершенно нового полностью электрического сегмента автомобилей начального уровня Mercedes-Benz. Линейка будет включать в общем четыре новые модели – четырехдверное купе, шутинг-брейк и два внедорожника", – сообщил генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус.

Концепт в виде изящного четырехдверного купе получил "акульий нос" передней части. У него полностью закрыта радиаторная решетка с подсветкой, а также характерные фары со звездным логотипом Mercedes. Вообще освещение здесь всюду – тонкие световые полосы охватывают почти весь автомобиль.

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Концепт имеет сильно наклоненное ветровое стекло, переходящее в плавную наклонную крышу. Дизайнеры также сделали автомобилю удлиненную колесную базу, обещающую обеспечить более удобную заднюю пассажирскую зону.

Дверные одноуровневые ручки успешно вписались в обтекаемый дизайн. Привлекают внимание 21-дюймовые колеса и изогнутая задняя часть и стеклянная крыша с подсветкой, на которой также изображены анимированные звезды.

Что касается салона, то здесь "минималистическая элегантность, наполненная техникой", на приборной панели доминируют пять дисплеев, три центральных из которых работают под совершенно новой операционной системой MB.OS и питаются от чипа NVIDIA с водяным охлаждением.

Mercedes сообщил, что операционную систему можно настроить в соответствии с личными предпочтениями. В других местах есть круглые дисплеи, встроенные в вентиляционные отверстия в стиле турбины. Здесь есть "физические вентиляционные отверстия, расположенные незаметно за экраном и созданные, чтобы создать впечатление ребер охлаждения - гениальная конфигурация, одновременно являющаяся источником окружающего освещения".





Автомобиль на основе модульной архитектуры Mercedes (MMA) будет предлагаться с двумя разными аккумуляторами. Батарея начального уровня имеет химический состав литий-железо-фосфат, тогда как "вариант наивысшего уровня имеет конструкцию анода с содержанием оксида кремния для отличной плотности энергии".

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Производитель подробности пока не озвучил, но сообщает, что батарея "чрезвычайно мала и легче, поскольку модули ее элементов крепятся на месте с помощью клея, а не винтов". О емкости ничего не сообщается, но ожидается, что модель потребляет 5,2 мили/кВт-ч (12 кВт-ч/100 км) и запас хода за WLTP превышает 466 миль (750 км).

За счет быстрой зарядки 250 кВт постоянного тока можно восстановить запас хода на 400 км всего за 15 минут. Автопроизводитель также упомянул о специфической для рынка возможности двунаправленной зарядки, которая позволит использовать функции Vehicle-to-Home (V2H) и Vehicle-to-Grid (V2G).

В силовом наполнении упоминается электродвигатель мощностью 235 л.с. (175 кВт/238 л.с.), весящий менее 110 кг и имеющий "значительно меньшую долю тяжелых редкоземельных элементов, чем предыдущие поколения".

Компания добавила, что электрический привод обладает "чрезвычайно высокой энергоэффективностью - до 93 процентов от батареи к колесу во время поездок на большие расстояния благодаря минимизации потерь".

Кроме эффективной силовой установки концепт имеет систему полуавтономного вождения уровня 2, которой помогают датчик LiDAR, а также несколько камер.

Фото/видео: Mercedes-Benz