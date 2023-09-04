Починаючи з 5 вересня, Мюнхен на шість днів стане світовою столицею автомобільної моди, де Mercedes-Benz дебютуватиме як з готовими зразками, так і з концептуальними новинками техніки.

Очікується прем'єра електроконцепту Mercedes CLA. Читачі Авто24 мають змогу попередньо ознайомитися з новачком електричної формації, який матиме запас ходу 466+ миль, тобто понад 750 кілометрів.

"Концепція CLA Class є попередником абсолютно нового повністю електричного сегменту автомобілів початкового рівня Mercedes-Benz. Лінійка включатиме загалом чотири нові моделі – чотиридверне купе, шутинг-брейк і два позашляховика", – повідомив генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус.

Концепт у вигляді витонченого чотиридверного купе отримав "акулячий ніс" передньої частини. У нього повністю закрита решітка радіатора з підсвічуванням, а також характерні фари із зірковим логотипом Mercedes. Взагалі освітлення тут усюди – тонкі світлові смуги охоплюють майже весь автомобіль.

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Концепт має сильно нахилене вітрове скло, яке переходить у плавний похилий дах. Дизайнери також зробили автомобілю подовжену колісну базу, яка обіцяє забезпечити більш зручну задню пасажирську зону.

Дверні однорівневі ручки вдало вписалися в обтічний дизайн. Привертають увагу 21-дюймові колеса та вигнута задня частина і скляний дах з підсвічуванням, на якому також зображено анімовані зірки.

Щодо салону, то тут "мінімалістична елегантність, наповнена технікою", на панелі приладів домінують п'ять дисплеїв, три центральні з яких працюють під абсолютно новою операційною системою MB.OS і живляться від чіпа NVIDIA з водяним охолодженням.

Mercedes повідомив, що операційну систему можна налаштувати відповідно до особистих уподобань. В інших місцях є круглі дисплеї, вбудовані в вентиляційні отвори у стилі турбіни. Тут є "фізичні вентиляційні отвори, розташовані непомітно за екраном і створені, щоб створити враження ребер охолодження — геніальна конфігурація, яка одночасно є джерелом навколишнього освітлення".





Автомобіль на основі модульної архітектури Mercedes (MMA) буде пропонуватися з двома різними акумуляторами. Батарея початкового рівня має хімічний склад літій-залізо-фосфат, тоді як "варіант найвищого рівня має конструкцію анода з вмістом оксиду кремнію для відмінної щільності енергії".

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Виробник у подробиці поки не вдавався, але повідомляє, що батарея "надзвичайно мала і легша, оскільки модулі її елементів кріпляться на місці за допомогою клею, а не гвинтів". Про ємність нічого не повідомляється, але очікується, що модель споживатиме 5,2 милі/кВт-год (12 кВт-год/100 км) і запас ходу за WLTP перевищує 466 миль (750 км).

За рахунок швидкої зарядки 250 кВт постійного струму можна поновити запас ходу на 400 км всього за 15 хвилин. Автовиробник також згадав про специфічну для ринку можливість двонаправленої зарядки, яка дозволить використовувати функції Vehicle-to-Home (V2H) і Vehicle-to-Grid (V2G).

У силовому наповнені згадується електродвигун потужністю 235 к.с. (175 кВт / 238 к.с.), який важить менше 110 кг і має "значно меншу частку важких рідкоземельних елементів, ніж попередні покоління".

Компанія додала, що електричний привід має "надзвичайно високу енергоефективність — до 93 відсотків від батареї до колеса під час поїздок на великі відстані завдяки мінімізації втрат".

Окрім ефективної силової установки, концепт має систему напівавтономного водіння рівня 2, якій допомагають датчик LiDAR, а також кілька камер.

Фото/відео: Mercedes-Benz