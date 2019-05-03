Новым владельцем итальянской компании стал японский концерн Calsonic Kansei.

Автомобильная группа FCA сообщила о завершении процедуры продажи итальянского производителя комплектующих Magneti Marelli, которая началась еще в октябре прошлого года.

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Покупателем итальянской компании стал японский концерн Calsonic Kansei KKR & Co., который также является поставщиком автокомпонентов на конвейеры автопроизводителей. При этом сумма сделки с прошлого года уменьшилась примерно на 400 миллионов.

В октябре 2018-го корпорация Fiat-Chrysler Automobiles называла цифру в 6,9 миллиардов долларов, однако по последней информации сделка была закрыта с суммой в 6,5 миллиардов.

Фото: продукция и предприятия Magneti Marelli / Magneti Marelli

Новый собственник не планирует менять конъюнктуру итальянской компании, поэтому все 30 тысяч работников Magneti Marelli сохранят свои рабочие места.

Компания Magneti Marelli производит комплектующие для автомобилей и мотоциклов. Марка хорошо известна в спортивном мире, поскольку выступает спонсором и партнером многих гоночных команд, включая Формулу 1.

В свою очередь Calsonic Kansei также является производителем компонентов для автомобилей, а после приобретения итальянской компании японский концерн станет седьмым по объемам независимым поставщиком автомобильных комплектующих в мире и усилит свои позиции против таких гигантов как Bosch и Continental.

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