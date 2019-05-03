Новим власником італійсьої компанія став японський концерн Calsonic Kansei.

Автомобільна група FCA повідомила про завершення процедури продажу італійського виробника комплектуючих Magneti Marelli, яка розпочалась ще у жовтні минулого року.

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Покупцем італійсьої компанії став японський концерн Calsonic Kansei KKR & Co., який також є постачальником автокомпонентів на конвеєри автовиробників. При цьому сума угоди з минулого року зменшилась приблизно на 400 мільйонів.

У жовтні 2018-го корпорація Fiat-Chrysler Automobiles називала цифру у 6,9 мільярдів доларів, однак за останньою інформацією угода була закрита з сумою у 6,5 мільярдів.

Фото: продукція та підприємства Magneti Marelli / Magneti Marelli

Новий власник не планує змінювати кон'юнктуру італійської компанії, тож усі 30 тисяч працівників Magneti Marelli збережуть свої робочі місця.

Компанія Magneti Marelli виробляє комплектуючі для автомобілів і мотоциклів. Марка добре відома в спортивному світі, оскільки виступає спонсором і партнером багатьох гоночних команд, включаючи Формулу 1.

У свою чергу Calsonic Kansei також є виробником компонентів для автомобілів, а після придбання італійської компанії японський концерн стане сьомим за обсягами незалежним постачальником автомобільних комплектуючих у світі і посилить свої позиції проти таких гігантів як Bosch та Continental.

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