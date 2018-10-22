Концерн Fiat Chrysler продав одного з найбільших постачальників ОЕМ запчастин компанії Calsonic Kensi.

Між концерном Fiat Chrysler та японською корпорацією Calsonic Kansei KKR & Co. була досягнута домовленість щодо продажу компанії Magneti Marelli за 6,2 мільярди євро.

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Magneti Marelli є виробником електронних автокомпонентів: автоаккумуляторів, навігаційних та контрольних приладів, системи запалювання та вихлопних систем, компонентів підвіски гальмівної системи для автомобілів і мотоциклів.

Віднині компанія носитиме офіційну назву Magneti Marelli CK Holdings. Об’єднавшись з японським виробником компонентів Calsonic Kansei, новоутворений альянс став сьомим у світі незалежним постачальником автомобільних компонентів з річним прибутком у розмірі 15,2 млрд євро.

Концерну FCA тепер доведеться купувати компоненти для своїх ватомобілів і мотоциклів у своєї ж колишньої компанії. Продаж є одним з перших важливих етапів реконструкції концерну для нового генерального директора FCA Майка Манлі, який перейняв керування за кілька днів до смерті свого попередника Серджіо Маркіонне у липні.

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