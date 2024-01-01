Конфискованные запчасти для ГАЗ и КамАЗ таможенники передали в "Азов"

Незаконную попытку импорта партии различных компонентов к автомобильным силовым агрегатам и системам прекратили таможенники Киевщины. В основном под конфискат попали запчасти к транспортным средствам КАМАЗ, ГАЗ, Газель.

Товар везли в Украину, пытаясь скрыть его происхождение. Выяснив, что запчасти изготовлены на предприятиях России и перемещены в Беларусь уже после полномасштабного вторжения, таможенное оформление товара сразу было приостановлено.

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Теруправлением ГБР в г. Киеве в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, запчасти изъяты. Общий вес товара достиг 23 тонн.

Вот таких автокомпонентов набралось 23 тонны. Фото: Гостаможслужба

Руководствуясь правовым режимом военного положения, всю партию запчастей стоимостью 5,7 млн грн решением суда отчуждено у компании, что импортировала товар.

Таможня передала все конфискованные запчасти бригаде спецназначения "Азов" для восстановления и ремонта автотранспортных средств, стоящих на балансе подразделений и используемых для выполнения боевых задач.