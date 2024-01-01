Конфісковані запчастини для ГАЗ та КамАЗ митники передали в "Азов"

Незаконну спробу імпорту партії різноманітних компонентів до автомобільних силових агрегатів та систем припинили митники Київщини. В основному під конфіскат потрапили запчастини до транспортних засобів КАМАЗ, ГАЗ, Газель.

Товар везли в Україну, намагаючись приховати його походження. З’ясувавши, що запчастини виготовлені на підприємствах Росії та переміщені до Білорусі вже після повномасштабного вторгнення, митне оформлення товару відразу було призупинено.

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Теруправлінням ДБР у м. Києві в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, запчастини вилучено. Загальна вага товару сягнула 23 тонн.

Ось таких автокомпонентів набралося 23 тони. Фото: Держмитслужба

Керуючись правовим режимом воєнного стану, усю партію запчастин вартістю 5,7 млн грн рішенням суду відчужено у компанії, що імпортувала товар.

Митниця передала усі конфісковані запчастини бригаді спецпризначення "Азов" для відновлення та ремонту автотранспортних засобів, що стоять на балансі підрозділів і використовуються для виконання бойових завдань.