Нацгвардия Португалии получила быстрый автомобиль для транспортировки жизненно важных вещей.

Guarda Nacional Republicana – Нацгвардия Португалии выполняет различные миссии, среди которых есть и благородная работа по доставке донорских органов. Для этих целей гвардейцам было предоставлено конфискованный ранее Nissan GT-R.

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Японскому спорткару нашли весьма нестандартное применение. Вместо того, чтобы отправить конфискованный GT-R на утилизацию или выставить на аукцион, как обычно поступают с такими машинами, его приспособили для благородного дела – он будет перевозить органы для трансплантации.

Эксплуатировать спорткар будут в городах Лиссабон и Порту. Авто раскрасили в цвета португальской Нацгвардии и нанесли надписи "перевозка органов", а в салоне появилась холодильная камера и спецоборудование. 545-сильный Nissan GT-R отлично подходит для выполнения такой работы, ведь транспортировка донорских органов должна быть очень быстрой, а ездить быстро этот автомобиль умеет.