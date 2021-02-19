Британца приговорили к 10 годам тюрьмы, но он успел покинуть страну и перебрался в Дубай. А вот свой автомобиль забрать не смог и он был уничтожен.

Мужчина, о котором идет речь, 35-летний Захид Хан, бежал в Дубай незадолго до того, как его осудили за сговор с целью мошенничества, предоставление ложных показаний, сокрытие и отмывание имущества, а также аферы с автомобильными номерными знаками. Ему грозит 10 лет британской тюрьмы, но вместо этого он живет в Дубае.

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Сейчас Хан подал в суд на полицию Западного Мидленда за уничтожение его Ferrari 458 Spider. По данным Birmingham Live, Хан попал в заголовки новостей в апреле 2017 года, когда припарковал свой итальянский суперкар на тротуаре перед Бирмингемским королевским судом. Это было бессмысленным решением, поскольку местные власти быстро захватили машину. Полиция установила, что автомобиль не имел действительного страхования и был транспортным средством категории “В” – то есть непригодным для эксплуатации, из-за повреждения, а следовательно, должен быть уничтожен.

Видео, которое было размещено на YouTube еще в начале 2018 года, показывает момент уничтожения Ferrari Хана. В недавнем интервью Mail Online Хан сказал: ”Я начал производство против полиции Уэст-Мидлендса за их противоправное поведение в отношении моего Ferrari 458 Spider стоимостью 200 тысяч [фунтов стерлингов]”.

Пресс-секретарь полиции Западного Мидленда прокомментировал, что “Захид Хан ранее направил письмо непосредственно в полицию, однако его претензии были отклонены. Сейчас мы получили сообщение о том, что он начал производство в суде и мы ответим на иск, через судебный процесс в установленный срок”.

Британские СМИ сообщают, что полиция Великобритании знает, где Хан живет в Дубае, и ему может грозить экстрадиция.