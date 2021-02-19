Британця засудили до 10 років в'язниці, але він встиг покинути країну та перебрався в Дубай. А от свій автомобіль забрати не зміг і його було знищено.

Чоловік, про якого йде мова, 35-річний Захід Хан, втік до Дубаю незадовго до того, як його засудили за змову з метою шахрайства, наданні неправдивих свідчень та приховування та відмивання майна, а також афери з автомобільними номерними знаками. Йому загрожує 10 років британської в'язниці, але натомість він живе в Дубаї.

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Зараз Хан подав до суду на поліцію Західного Мідленда за знищення його Ferrari 458 Spider. За даними Birmingham Live, Хан потрапив у заголовки новин у квітні 2017 року, коли припаркував свій італійський суперкар на тротуарі перед Бірмінгемським королівським судом. Це було безглуздим рішенням, оскільки місцева влада швидко захопила машину. Поліція встановила, що автомобіль не мав дійсного страхування і був транспортним засобом категорії “В” – тобто непридатним для експлуатації, через пошкодження, а отже, повинен бути знищений.

Відео, яке було розміщено на YouTube ще на початку 2018 року, показує момент знищення Ferrari Хана. У нещодавньому інтерв’ю Mail Online Хан сказав: “Я розпочав провадження проти поліції Вест-Мідленду за їх протиправну поведінку щодо мого Ferrari 458 Spider вартістю 200 тисяч [фунтів стерлінгів]”.

Прес-секретар поліції Західного Мідленда прокоментував, що “Захід Хан раніше надіслав листа безпосередньо в поліцію, однак його претензії було відхилено. Зараз ми отримали повідомлення про те, що він розпочав провадження у суді і ми відповімо на позов, через судовий процес у встановлений термін”.

Британські ЗМІ повідомляють, що поліція Великобританії знає, де Хан живе в Дубаї, і йому може загрожувати екстрадиція.