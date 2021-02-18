В головному Сервісному центрі МВС розповіли про нові номерні знакі, які видаються при реєстрації або перереєстрації транспортних засобів.

Звичайні номерні знаки в Україні виглядають так: 2 букви (регіон), 4 цифри (порядковий номер) й останні 2 букви (серія) на білому фоні.

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Крім того, до переліку додалися номерні знаки для електромобілів – біла плашка з зеленими цифрами і латинськими літерами. Для електротаксі та електробусів – на темно-жовтому тлі.

За окрему плату можна придбати “красиві” номери – з гарним сполученням цифр чи індивідуальні. ІНЗ можуть містити в собі лише ті букви, які належать до української або латинської абеток, кількість символів має бути не меншою 3 і не перевищувати 8. Заборонено імітувати державні номерні знаки та використовувати нецензурні слова.

І, нарешті, відомчі номерні знаки. Вони складаються з 2 перших літер, 3 цифр і визначених літер в кінці з емблемою – належність до тієї чи іншої структури. Сервісні центри МВС не реєструють такі автівки, але ви можете зустріти їх на дорогах.