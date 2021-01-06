Кіберполіція вже блокувала мережу вебресурсів, на яких продавали наноплівки для прикриття номерних знаків авто.

Фігурант через Інтернет продавав плівки, які приховували номери автівок від камер фотофіксації. У поліції впевнені, що товар не мав заявлених властивостей, однак на продажу плівок чоловік встиг “заробити” понад мільйон гривень. Нагадаємо, що діючі 50 камер автофіксації “заробляють” мільйон гривень за один день.

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Діяльність викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановлено, що фігурант створив вісім вебресурсів під доменами різних країн для реалізації наноплівок.

На сайтах вказувалося, що наліпки здатні приховати номерні знаки автівок від розпізнавання камерами фотофіксації та мають “убезпечити” від штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Також під час слідчих дій було встановлено, що покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали.

Плівка, що покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та за місцем виготовлення наноплівок. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та сировину для виготовлення продукції.

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Наразі працівники поліції встановлюють інших можливих причетних до вчиненого правопорушення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.