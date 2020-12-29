Автовласники в листопаді сплатили 22,8 млн грн штрафів за порушення правил дорожнього руху. Мова йде не про зафіксовані порушення, а про оплачені.

"Протягом листопада 2020 року нараховано штрафів на суму 19 992 510 гривень. За відомостями, що надійшли від Державної казначейської служби за кодом класифікації доходів бюджету 21081800 "адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі", у листопаді 2020 року надійшло 22 829 260 грн", - йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит.

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Повідомляється, що, за даними Реєстру адміністративних порушень, станом на 22 грудня у період з 1 червня зафіксовано 1 млн 190 тис. 639 порушень у сфері безпеки дорожнього руху.