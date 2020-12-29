Автовладельцы в ноябре уплатили 22,8 млн грн штрафов за нарушение правил дорожного движения. Речь идет не о зафиксированных нарушениях, а об оплаченных.

"В течение ноября 2020 года начислено штрафов на сумму 19 992 510 гривен. По сведениям, поступивших от Государственной казначейской службы по коду классификации доходов бюджета 21081800 "административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, которые были зафиксированы в автоматическом режиме", в ноябре 2020 года поступило 22 829 260 грн", – говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос.

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Сообщается, что, по данным Реестра административных нарушений, по состоянию на 22 декабря в период с 1 июня зафиксировано 1 млн 190 тыс. 639 нарушений в сфере безопасности дорожного движения.