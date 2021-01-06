Киберполиция уже блокировала сеть веб-ресурсов, на которых продавали нанопленки для прикрытия номерных знаков авто.

Фигурант через интернет продавал пленки, которые скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации. В полиции уверены, что товар не имел заявленных свойств, однако на продаже пленок мужчина успел “заработать” более миллиона гривен. Напомним, что действующие 50 камер автофиксации “зарабатывают” миллион гривен за один день.

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Деятельность разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции. Установлено, что фигурант создал восемь веб-ресурсов под доменами разных стран для реализации нанопленок.

На сайтах указывалось, что наклейки способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации и должны «обезопасить» от штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Также во время следственных действий было установлено, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели.

Пленка, что покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и сырье для изготовления продукции.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают других возможных причастных к совершенному правонарушению. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.