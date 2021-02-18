В Главном сервисном центре МВД рассказали о новых номерных знаках, которые выдаются при регистрации или перерегистрации транспортных средств.

Обычные номерные знаки в Украине выглядят так: 2 буквы( регион), 4 цифры (порядковый номер) и последние 2 буквы (серия) на белом фоне.

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Кроме того, к перечню добавились номерные знаки для электромобилей – белая плашка с зелеными цифрами и латинскими буквами. Для электротакси и электробусов – на темно-желтом фоне.

За отдельную плату можно приобрести "красивые" номера – с хорошим сочетанием цифр или индивидуальные. ИНЗ могут содержать в себе только те буквы, которые принадлежат к украинскому или латинскому алфавитам, количество символов должно быть не меньше 3 и не превышать 8. Запрещено имитировать государственные номерные знаки и использовать нецензурные слова.

И, наконец, ведомственные номерные знаки. Они состоят из 2 первых букв, 3 цифр и определенных букв в конце с эмблемой – принадлежность к той или иной структуре. Сервисные центры МВД не регистрируют такие машины, но вы можете встретить их на дорогах.