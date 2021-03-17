Нацгвардія Португалії отримала швидкий автомобіль для транспортування життєво важливих речей.

Guarda Nacional Republicana – нацгвардія Португалії виконує різні місії, серед яких є й благородна робота з доставки донорських органів. Для цих цілей гвардійцям було надано конфіскований раніше Nissan GT-R.

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Японському спорткару знайшли вельми нестандартне застосування. Замість того, щоб відправити конфіскований GT-R на утилізацуію чи виставити на аукціон, як зазвичай чинять з такими машинами, його пристосували для благородної справи – він буде перевозити органи для трансплантації.

Експлуатувати спорткар будуть в містах Лісабон і Порту. Авто розфарбували в кольори португальської нацгвардії і нанесли написи “перевезення органів”, а в салоні з'явилась холодильна камера та спецобладнання. 545-сильний Nissan GT-R чудово підходить для виконання такої роботи, адже транспортування донорських органів повинно бути дуже швидким, а їздити швидко цей автомобіль уміє.