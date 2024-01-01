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Контрабандный Mercedes-Benz не долго радовал хозяина

Детективы столичного управления Бюро экономической безопасности совместно с работниками Киевской таможни разоблачили мужчину, который незаконно ввез на территорию Украины автомобиль премиум-класса, стоимостью более 1,7 миллиона гривен.
Mercedes-Benzне с поддельными таможенными документами уже не принадлежит владельцу - Auto24

ФОТО: БЭБ в г. Киеве|

Незаконно задекларированный на таможенной территории Украины Mercedes-Benz у хозяина изъяли

Валентин Ожго
logo10 апреля, 10:38
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Как говорится на ФБ-странице этого ведомства, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина умышленно нарушил таможенное законодательство и контрабандой перевез автомобиль марки Mercedes-Benz.

В частности он подал в таможенный орган документы, содержащие ложные сведения, необходимые для определения таможенной стоимости авто.

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В рамках уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

ФОТО: БЭБ в г. Киеве

Контрабандный Mercedes-Benz арестован и изъят в качестве вещественного доказательства. Уголовное производство с обвинительным актом направлено в Соломенский районный суд города Киева.

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