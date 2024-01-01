Контрабандный Mercedes-Benz не долго радовал хозяина

Как говорится на ФБ-странице этого ведомства, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина умышленно нарушил таможенное законодательство и контрабандой перевез автомобиль марки Mercedes-Benz.

В частности он подал в таможенный орган документы, содержащие ложные сведения, необходимые для определения таможенной стоимости авто.

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В рамках уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

ФОТО: БЭБ в г. Киеве

Контрабандный Mercedes-Benz арестован и изъят в качестве вещественного доказательства. Уголовное производство с обвинительным актом направлено в Соломенский районный суд города Киева.