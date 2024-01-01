Контрабандний Mercedes-Benz не довго тішив господаря

Як йдеться на ФБ-сторінці цього відомства, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік умисно порушив митне законодавство та контрабандою перевіз автомобіль марки Mercedes-Benz.

Він подав до митного органу документи, що містили неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості авто.

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У межах кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

ФОТО: БЕБ у м.Києві

Контрабандний Mercedes-Benz арештовано та вилучено як речовий доказ. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва.