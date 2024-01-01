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Контрабандний Mercedes-Benz не довго тішив господаря

Детективи столичного управління Бюро економічної безпеки спільно з працівниками Київської митниці викрили чоловіка, який незаконно ввіз на територію України автомобіль преміумкласу вартістю понад 1,7 мільйона гривень.
Mercedes-Benzне з підробленими митними документами вже не належить власнику - Auto24

ФОТО: БЕБ у м. Києві|

Незаконно задекларований на митній території України Mercedes-Benz у господаря вилучили

Валентин Ожго
logo10 квітня, 10:38
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Як йдеться на ФБ-сторінці цього відомства, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік умисно порушив митне законодавство та контрабандою перевіз автомобіль марки Mercedes-Benz.

Він подав до митного органу документи, що містили неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості авто.

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У межах кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

ФОТО: БЕБ у м.Києві

Контрабандний Mercedes-Benz арештовано та вилучено як речовий доказ. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва.

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