Із 12 ввезених нібито для ЗСУ автівок "волонтер" встиг продати вісім

Декларування транспорту у статусі гуманітарної допомоги дозволяє ввозити на митну територію України автомобілі усіх марок та типів без сплати митних та податкових платежів.

Про це йдеться на ФБ-сторінці Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

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Детективи цієї структури встановили ввезення до України 12 автомобілів, 8 з яких "благодійник" встиг продати за готівку. Сума несплаченого мита досягає 1,4 млн грн. Йому повідомлено про підозру в контрабанді.

Фото: БЕБ у Львівській області

З’ясовано й те, що фальсифіковані документи виписувалися на справжні реквізити благодійних організацій. Це відразу ж підпадало під пільги про нульові митно-податкові платежі.

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Тепер псевдоволонтер триматиме відповідь у суді, куди детективи Львівського управління БЕБ передали справу про вчинений кримінальний злочин за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів).