Из 12 ввезенных якобы для ВСУ автомобилей "волонтер" успел продать восемь

Декларирование транспорта в статусе гуманитарной помощи позволяет ввозить на таможенную территорию Украины автомобили всех марок и типов без уплаты таможенных и налоговых платежей.

Об этом говорится на ФБ-странице Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области.

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Детективы этой структуры установили ввоз в Украину 12 автомобилей, 8 из которых "благотворитель" успел продать за наличные. Сумма неуплаченной пошлины достигает 1,4 млн грн. Ему сообщено о подозрении в контрабанде.

Фото: БЭБ во Львовской области

Выяснено и то, что фальсифицированные документы выписывались на настоящие реквизиты благотворительных организаций. Это сразу же подпадало под льготы о нулевых таможенно-налоговых платежах.

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Теперь псевдоволонтер будет держать ответ в суде, куда детективы Львовского управления БЭБ передали дело о совершенном уголовном преступлении по ч. 1 ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров).