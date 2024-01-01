Волынский автосалон по продаже гуманитарных авто прикрыли

В ходе расследования установлен факт контрабанды автомобилей и причастных к этой сделке лиц – жителей Волынской и Ровенской областей. Об этом рассказывает БЭБ в Волынской области.

Покупая в странах Евросоюза автомобили, необходимого для спроса типа, бренда и моделей, мужчины на границе декларировали транспортные средства как благотворительную помощь ВСУ. Схема примитивная, но действовала безотказно.

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Для правдивости намерений они использовали реквизиты благотворительной организации. Такие действия позволяли избегать уплаты пошлины и налога на импорт– подобной льготой пользуются все благотворительные организации.

Однако детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области выяснили, что автомобили в подразделения ВСУ или другие ведомственные формирования Сил обороны не поступали, а продавались по рыночным ценам.

В 2024 году фигуранты незаконно ввезли более 20 транспортных средств. Эти автомобили впоследствии реализовывались через социальные сети.

Проведя санкционированный судом обыск, детективы обнаружили и наложили арест на восемь единиц транспорта, подготовленного к продаже.

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В основном это автомобили разных марок, в т.ч. внедорожники. Были и "паркетники", которые для эксплуатации в войсках непригодны.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Операцию по перекрытию канала контрабанды авто под видом гуманитарной помощи работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ проводили совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.