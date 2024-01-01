Волинський автосалон з продажу гуманітарних авто прикрили

У ході розслідування встановлено факт контрабанди автівок і причетних до цієї оборудки осіб – жителів Волинської та Рівненської областей. Про це розповідає БЕБ у Волинській області.

Купуючи у країнах Євросоюзу автомобілі необхідного для попиту типу, бренду та моделей, чоловіки на кордоні декларували транспортні засоби як благодійну допомогу ЗСУ. Схема примітивна, але діяла безвідмовно.

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Для правдивості намірів вони використовували реквізити благодійної організації. Такі дії дозволяли уникати сплати мита та податку на імпорт – подібною пільгою користуються усі благодійні організації.

Однак детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області з’ясували, що автомобілі до підрозділів ЗСУ чи інших відомчих формувань Сил оборони не надходили, а продавалися за ринковими цінами.

Протягом 2024 року фігуранти незаконно ввезли понад 20 транспортних засобів. Ці автомобілі згодом реалізовувалися через соціальні мережі.

Провівши санкціонований судом обшук, детективи виявили та наклали арешт на вісім одиниць транспорту, підготовленого для продажу.

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В основному це автомобілі різних марок, в т.ч. позашляховики. Були й "паркетники", які для експлуатації у військах непридатні.

Нині триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Операцію з перекриття каналу контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги працівники Управління детективів зі стратегічного захисту економіки БЕБ проводили спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області.