Он использует интеллектуальные датчики для контроля освещения.

Согласно новому патенту, найденному CarBuzz в Бюро патентов и товарных знаков США, корейские инженеры изобрели способ распределять теневые пятна по салону транспортного средства, как это нужно пассажирам. Это принесет естественное освещение в салон Hyundai Ioniq 6.

Система использует камеры и датчики интенсивности освещения в салоне. Задачей камеры является определение положения и движения пассажиров, а датчики интенсивности света определяют, сколько света доступно в разных местах салона.

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Вместе с системой камер есть внешние датчики, установленные на крыше, чтобы определить интенсивность входящего природного света, а также его ориентацию относительно автомобиля.

Предположим, что доступное природное освещение сделает кабину светлее, чем желательно. В этом случае блоки интеллектуальной блокировки автоматически затемняются, чтобы уменьшить окружающее освещение. Если становится облачно, затемнение становится светлее, чтобы поддерживать постоянную интенсивность света в салоне автомобиля.

Блок управления также определяет освещение вокруг пассажиров и может затемнять некоторые участки на крыше, чтобы жителям было прохладно в тени. При работе с установленным на крыше датчиком освещенности и внутренней камерой система также будет перемещать затемненные участки над пассажирами автомобиля, чтобы гарантировать, что они не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, независимо от направления движения автомобиля.

Ключевой технологией является электрохромные стеклянные вставки в панели люка, которые могут изменять свою непрозрачность и/или цвет в ответ на применение электрического напряжения. Это не новая технология, но ее применение здесь уникально. Эта инновация опирается, прежде всего, на доступные технологии, поэтому нет серьезных препятствий для того, чтобы вскоре увидеть ее в серийных моделях Kia или Hyundai.