Він використовує інтелектуальні датчики для контролю освітлення.

Згідно з новим патентом, знайденим CarBuzz в Бюро патентів і товарних знаків США, корейські інженери винайшли спосіб розподіляти тіньові плями по салону транспортного засобу, як це необхідні пасажирам. Це принесе природне освітлення в салон Hyundai Ioniq 6.

Система використовує камери та датчики інтенсивності освітлення в салоні. Завданням камери є визначення положення та руху пасажирів, а датчики інтенсивності світла визначають, скільки світла доступно в різних місцях салону.

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Разом з системою камер є зовнішні датчики, встановлені на даху, щоб визначити інтенсивність вхідного природного світла, а також його орієнтацію відносно автомобіля.

Припустимо, що доступне природне освітлення зробить кабіну світлішою, ніж бажано. У цьому випадку блоки інтелектуального блокування автоматично затемняться, щоб зменшити навколишнє освітлення. Якщо стає хмарно, затемнення світлішає, щоб підтримувати постійну інтенсивність світла в салоні автомобіля.

Блок керування також визначає освітлення навколо пасажирів і може затемнювати певні ділянки на даху, щоб мешканцям було прохолодно в тіні. Працюючи з встановленим на даху датчиком освітленості та внутрішньою камерою, система також переміщуватиме затемнені ділянки над пасажирами автомобіля, щоб гарантувати, що вони не піддаються впливу прямих сонячних променів, незалежно від напрямку руху автомобіля.

Ключовою технологією тут є електрохромні скляні вставки в панелі люка, які можуть змінювати свою непрозорість та/або колір у відповідь на застосування електричної напруги. Це не нова технологія, але її застосування тут унікальне. Ця інновація спирається насамперед на доступні технології, тому немає серйозних перешкод для того, щоб незабаром побачити її у серійних моделях Kia або Hyundai.