Пока идет война, контролирующие органы не забывают о заработке. А источником заработка, конечно, являются обычные граждане.

Суть этой схемы состоит в том, что законом установлены четкие размеры платы за эвакуацию и хранение автомобилей на специальных площадках.

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В частности, в соответствии с совместным Приказом МВД, Минэкономики и Минфина от 10.10.2013 №967/1218/869 (зарегистрированный в Министерстве юстиции 06.11.2013 под №1887/24419) установлены четкие максимальные размеры платы за принудительную эвакуацию органами полиции автомобилей при выявлении нарушений ПДД.

Однако, несмотря на закон, органы полиции на местах сотрудничают с частными структурами, в десятки раз завышающими плату за эвакуацию автомобилей и хранение их на таких специальных площадках.

Если гражданин отказывается оплачивать эти средства в частных структурах, эти структуры применяют методы шантажа посредством угроз не вернуть автомобиль.

Как один водитель попал в эту схему

В одной ситуации работники Гайсинского управления полиции Винницкой области остановили автомобиль на иностранных номерах. Автомобиль находился в Украине на законных основаниях с согласованием таможни.

Однако во время проверки сотрудники полиции высказали надуманное замечание, что автомобиль не поставлен на временный учет в сервисном центре МВД. И это в то время, когда в соответствии с постановлением КМУ от 04.03.2022 №190 на время военного положения такая регистрация не является обязательной.

После вручения водителю постановления о наложении штрафа сотрудники полиции заявили о намерении эвакуировать автомобиль на специальную площадку.

Напомним: Эвакуация автомобиля предусмотрена только в случаях, когда размещение автомобиля препятствует дорожному движению. В других случаях это прямо запрещено законом.

Несмотря на несогласие водителя, к месту остановки прибыл эвакуатор частной структуры, которая отвезла автомобиль на свою платную стоянку.

На следующий день водитель поехал забирать автомобиль с этой частной стоянки. Однако на месте ему вручили счет на оплату 9200 грн. за эвакуацию автомобиля. И это при том, что в соответствии с законом максимальный размер платы за эвакуацию такого типа автомобиля составляет 600 грн!

Получается, за эвакуацию автомобиля, которая в соответствии с законом должна стоить 600 грн, с гражданина взыскали 9 200 грн. То есть более чем в 15 раз больше, чем предусмотрено законом.

Водитель сообщил, что не в состоянии оплатить эти средства, равные его месячной заработной плате. Тем более что закон предусматривает максимальную оплату 600 грн. На это сотрудники указанной частной структуры ответили водителю, что не вернут автомобиль до полной оплаты. При этом пригрозили выставлением дополнительных счетов за дальнейшее хранение автомобиля на специальной площадке, если он не оплатит эти суммы.

Под влиянием этого шантажа водитель вынужден был оплатить указанные «космические» суммы. При этом денежные средства поступили не в бюджет, а на счета частной структуры.

Почему есть основания предполагать участие в схемах руководителей органов полиции на местах

Конечно, трудно доказать и задокументировать получение руководством региональных управлений полиции откатов за выставление частными структурами космических счетов и шантажа в виде угроз невозврата автомобилей из-за неуплаты этих средств.

Однако руководители региональных органов полиции хорошо осведомлены о существовании законодательного запрета взимать с граждан средства сверх установленных законом размеров. И если они осведомлены о противоправной деятельности такой частной структуры, то руководители органов полиции должны были бы сразу прекратить эвакуацию транспортных средств на такие частные площадки.

Поэтому дальнейшее доставление полицией автомобилей на частные площадки с взысканием с граждан противоправным способом заоблачных средств свидетельствует о заинтересованности руководителей региональных органов полиции в этих схемах. Не исключено, а даже скорее всего, что такая заинтересованность содержит материальную основу.

К тому же, без соответствующего «прикрытия» со стороны правоохранительных органов, такие схемы практически не могут существовать. Без такой поддержки они исчезнут сами собой.

Как действовать водителям в таких ситуациях и на какие нормы ссылаться

В связи с тем, что указанные схемы массовые по большинству регионов Украины, водитель должен быть проинформирован, как ему действовать, на какие нормативные акты ссылаться и куда обращаться. А именно водитель должен помнить следующее:

Эвакуация работниками полиции транспортного средства в соответствии со статьей 265-2 КУоАП может производиться исключительно в случаях, когда автомобиль препятствует дорожному движению. Других случаев для эвакуации не предусмотрено. Статья 265-2 КУоАП прямо запрещает эвакуацию при отсутствии факта препятствования дорожному движению. В таком случае вы имеете законное право не отдавать автомобиль.

Если все же автомобиль препятствовал дорожному движению и был эвакуирован на специальную площадку, то размер платы за эвакуацию и хранение автомобиля не может быть больше предусмотренного Приказом от 10.10.2013 №967/1218/869.

В частности, стоимость эвакуации автомобиля на специальную площадку полной массой до 2000 кг составляет 600 грн, от 2000 кг. до 3000 кг – 700 грн., от 3000 кг – 850 грн. Стоимость хранения транспортного средства на специальной площадке составляет 120 грн за первые – седьмые сутки включительно и 20 грн за каждые следующие сутки, начиная с восьми суток. Взыскание больших сумм запрещено законом.

Если с вас пытаются взыскать суммы, превышающие указанные, нужно безотлагательно уведомлять подразделения внутренней безопасности Национальной полиции соответствующего региона для проведения служебного расследования по этим фактам. В ходе расследования будут установлены по чьему согласованию автомобили доставляются на специальные площадки частных структур и получают ли они за это определенные «откаты».

При наличии признаков уголовных правонарушений нужно безотлагательно подавать заявление в территориальное подразделение Государственного бюро расследований о совершении работниками правоохранительных органов уголовного правонарушения по статьям 364, 365, 368 Уголовного кодекса.

Если водитель применит данные нормы закона и совершит указанные действия, то он сможет избежать неприятностей в виде безосновательного удержания автомобиля на штрафплощадке и сохранит свои средства, которые могли перейти в карманы организаторов этих схем.