Поки йде війна, контролюючі органи не забувають про заробіток. А джерелом заробітку, звісно, є звичайні громадяни.

Суть цієї схеми полягає в тому, що законом встановлено чіткі розміри плати за евакуацію і зберігання автомобілів на спеціальних майданчиках.

Читайте також: Як відсудити гроші за евакуйоване авто

Зокрема, відповідно до спільного Наказу МВС, Мінекономіки та Мінфіну від 10.10.2013 №967/1218/869 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 06.11.2013 за №1887/24419) встановлені чіткі максимальні розміри плати за примусову евакуацію органами поліції автомобілів при виявленні порушень ПДР.

Однак, попри закон, органи поліції на місцях співпрацюють з приватними структурами, які в десятки разів завищують плату за евакуацію автомобілів та зберігання їх на таких спеціальних майданчиках.

Якщо громадянин відмовляється оплачувати ці кошти приватним структурах, ці структури застосовують методи шантажу у вигляді погроз не повернути автомобіль.

Як один водій втрапив у цю схему

У одній ситуації працівники Гайсинського управління поліції Вінницької області зупинили автомобіль з іноземною реєстрацією. Автомобіль перебував в Україні на законних підставах з наявним погодженням митниці.

Однак, під час перевірки працівники поліції висловили надумане зауваження начебто автомобіль не покладено на тимчасовий облік у сервісному центрі МВС. І це в той час, коли відповідно до постанови КМУ від 04.03.2022 №190 на час воєнного стану така реєстрація не є обов’язковою.

Після вручення водію постанови про накладення штрафу працівники поліції заявили про намір примусово евакуювати автомобіль на спеціальний майданчик.

Нагадаємо: Евакуація автомобіля передбачена лише у випадках, коли розміщення автомобіля перешкоджає дорожньому руху. У інакших випадках це прямо заборонено законом.

Попри незгоду водія, на місце зупинки прибув евакуатор приватної структури, яка відвезла автомобіль на свою платну стоянку.

На наступний день водій поїхав забирати автомобіль з цієї приватної стоянки. Однак на місці йому вручили рахунок на сплату 9 200 грн. за евакуацію автомобіля. І це при тому, що відповідно до закону максимальний розмір плати за евакуацію автомобіля такого типу становить 600 грн!

Тобто за евакуацію автомобіля, яка відповідно до закону мала коштувати 600 грн, з громадянина стягнули 9 200 грн. Тобто більш як у 15 разів, ніж передбачено законом.

Водій повідомив, що не в змозі оплатити ці кошти, які дорівнюють його місячній заробітній платі. Тим більше що закон передбачає максимальну сплату 600 грн. На це співробітники вказаної приватної структури відповіли водієві, що не повернуть автомобіль до повної сплати. При цьому, пригрозили виставленням додаткових рахунків за подальше зберігання автомобіля на спеціальному майданчику, якщо він не оплатить цих сум.

Під впливом цього шантажу, водій вимушений був оплатити вказані «космічні» суми. При цьому кошти надійшли не до бюджету, а на рахунки приватної структури.

Чому є підстави вважати про участь у схемах керівників органів поліції на місцях

Звісно, що важко довести та задокументувати отримання керівництвом регіональних управлінь поліції «відкатів» за виставлення приватними структурами «космічних» рахунків та шантажу у вигляді погроз неповернення автомобілів через несплату цих коштів.

Проте керівники регіональних органів поліції добре обізнані про існування законодавчої заборони стягувати з громадян кошти понад встановлені законом розміри. І якщо вони були обізнані щодо протиправної діяльності такої приватної структури, то керівники органів поліції повинні були б одразу припинити евакуацію транспортних засобів на такі приватні майданчики.

Тому подальше доставлення поліцією автомобілів на приватні майданчики зі стягненням з громадян у протиправний спосіб захмарних коштів свідчить про зацікавленість керівників регіональних органів поліції у цих схемах. Не виключено, а навіть швидше за все, що така зацікавленість містить матеріальне підґрунтя.

До того ж без відповідного «прикриття» з боку правоохоронних органів, такі схеми практично не можуть існувати. Без такої підтримки вони зникнуть самі по собі.

Як діяти водіям у таких ситуаціях і на які норми посилатись

У зв’язку з тим, що вказані схеми є масовими по більшості регіонів України, водій повинен бути проінформований як йому діяти, на які нормативні акти посилатись і куди звертатися. А саме водій повинен пам’ятати наступне:

Евакуація працівниками поліції транспортного засобу відповідно до статті 265-2 КУпАП може здійснюватися виключно у випадках, коли автомобіль перешкоджає дорожньому руху. Інших випадків для евакуації не передбачено. Стаття 265-2 КУпАП прямо забороняє евакуацію за відсутності факту перешкоджання дорожньому руху. У такому випадку ви маєте законне право не віддавати автомобіль.

Якщо все ж таки автомобіль перешкоджав дорожньому руху і був евакуйований на спеціальний майданчик, то розмір плати за евакуацію і зберігання автомобіля не може бути більший ніж передбачено Наказом від 10.10.2013 №967/1218/869.

Зокрема вартість евакуації автомобіля на спеціальний майданчик повною масою до 2000 кг становить 600 грн, від 2000 кг. до 3000 кг – 700 грн, від 3000 кг – 850 грн. Вартість зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику становить 120 грн за першу – сьому добу включно та 20 грн за кожну наступну добу, починаючи з восьмої доби. Стягнення більших сум заборонено законом.

Якщо ж з вас намагаються стягнути суми, які перевищують зазначені, потрібно невідкладно повідомляти підрозділи внутрішньої безпеки Національної поліції відповідного регіону для проведення службового розслідування щодо цих фактів. Під час розслідування буде встановлено за чиїм погодженням автомобілі доставляються на спеціальні майданчики приватних структур і чи отримують вони за це певні «відкати».

У разі наявності ознак кримінальних правопорушень потрібно подавати невідкладно заяву до територіального підрозділу Державного бюро розслідувань про вчинення працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення за статтями 364, 365, 368 Кримінального кодексу.

Якщо водій застосує дані норми закону та вчинить вказані дії, то він зможе уникнути неприємностей у вигляді безпідставного затримання автомобіля на штраф майданчик та збереже свої власні кошти, які могли перейти в кишені організаторів цих схем.