Вони абсолютно не відрізняються від тих, які Антимонопольний комітет нещодавно визнав неправомірними.
️У Києві з 7 листопада встановлено нові тарифи на паркування автомобілів. Їх встановило дочірнє комунальне підприємство КП «Київтранспарксервіс».
Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП «Київтранспарксервіс» залежно від зони паркування встановлено в розмірі:
І зона – 35 гривень
ІІ зона – 25 гривень
ІІІ зона – 5 гривень.
“Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації № 735 від 07.11.2022,” – повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.
До речі раніше Антимонопольний комітет визнав тарифи на паркування у Києві незаконними.
Вартість абонементних талонів:
Абонементний талон на місяць:
- І-ІІІ – 5733 гривні
- І-ІІ – 5145 гривень
- ІІ-ІІІ – 2940 гривень
- ІІІ – 882 гривні.
Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:
- І-ІІІ – 390 гривень
- І-ІІ – 350 гривень
- ІІ-ІІІ – 250 гривень
- ІІІ – 50 гривень.
Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:
- до години включно – 5 гривень
- до 2 годин включно – 10 гривень
- до 12 годин включно – 11 гривень
- до 13 годин включно – 16 гривень
- до 14 годин включно – 21 гривня
- за добу – 22 гривні.
Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування».