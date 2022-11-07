Вони абсолютно не відрізняються від тих, які Антимонопольний комітет нещодавно визнав неправомірними.

️У Києві з 7 листопада встановлено нові тарифи на паркування автомобілів. Їх встановило дочірнє комунальне підприємство КП «Київтранспарксервіс».

Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП «Київтранспарксервіс» залежно від зони паркування встановлено в розмірі:

І зона – 35 гривень

ІІ зона – 25 гривень

ІІІ зона – 5 гривень.

“Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації № 735 від 07.11.2022,” – повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

До речі раніше Антимонопольний комітет визнав тарифи на паркування у Києві незаконними.

Вартість абонементних талонів:

Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 гривні

І-ІІ – 5145 гривень

ІІ-ІІІ – 2940 гривень

ІІІ – 882 гривні.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривень

І-ІІ – 350 гривень

ІІ-ІІІ – 250 гривень

ІІІ – 50 гривень.

Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 гривень

до 2 годин включно – 10 гривень

до 12 годин включно – 11 гривень

до 13 годин включно – 16 гривень

до 14 годин включно – 21 гривня

за добу – 22 гривні.

Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування».