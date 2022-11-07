Они совершенно не отличаются от тех, которые Антимонопольный комитет признал неправомерными.

В Киеве с 7 ноября установлены новые тарифы на парковку автомобилей. Их установило дочернее коммунальное предприятие КП "Киевтранспарксервис".

Стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках КП «Киевтранспарксервис» в зависимости от зоны парковки установлена в размере:

І зона – 35 гривен

ІІ зона – 25 гривен

ІІІ зона – 5 гривен.

"Тарифы рассчитаны коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации № 735 от 07.11.2022", - сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.

Кстати , ранее Антимонопольный комитет признал тарифы на парковку в Киеве незаконными.

Стоимость абонементных талонов:

Абонементный талон в месяц:

І-ІІІ – 5733 гривны

І-ІІ – 5145 гривен

ІІ-ІІІ – 2940 гривен

ІІІ – 882 гривны.

Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривен

І-ІІ – 350 гривен

ІІ-ІІІ – 250 гривен

ІІІ – 50 гривен.

Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:

до часа включительно – 5 гривен

до 2 часов включительно – 10 гривен

до 12 часов включительно – 11 гривен

до 13 часов включительно – 16 гривен

до 14 часов включительно – 21 гривна

за сутки – 22 гривны.

Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении «Киев Цифровой» в разделе «Почасовая парковка».