Они совершенно не отличаются от тех, которые Антимонопольный комитет признал неправомерными.
В Киеве с 7 ноября установлены новые тарифы на парковку автомобилей. Их установило дочернее коммунальное предприятие КП "Киевтранспарксервис".
Стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках КП «Киевтранспарксервис» в зависимости от зоны парковки установлена в размере:
І зона – 35 гривен
ІІ зона – 25 гривен
ІІІ зона – 5 гривен.
"Тарифы рассчитаны коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации № 735 от 07.11.2022", - сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.
Кстати , ранее Антимонопольный комитет признал тарифы на парковку в Киеве незаконными.
Стоимость абонементных талонов:
Абонементный талон в месяц:
- І-ІІІ – 5733 гривны
- І-ІІ – 5145 гривен
- ІІ-ІІІ – 2940 гривен
- ІІІ – 882 гривны.
Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:
- І-ІІІ – 390 гривен
- І-ІІ – 350 гривен
- ІІ-ІІІ – 250 гривен
- ІІІ – 50 гривен.
Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:
- до часа включительно – 5 гривен
- до 2 часов включительно – 10 гривен
- до 12 часов включительно – 11 гривен
- до 13 часов включительно – 16 гривен
- до 14 часов включительно – 21 гривна
- за сутки – 22 гривны.
Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении «Киев Цифровой» в разделе «Почасовая парковка».