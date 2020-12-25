Новая модель так называемого кей-кара под названием Honda N-One поступила в продажу в конце ноября, но уже сейчас автопроизводитель не справляется с количеством заказов.

Спрос на новинку в 4 раза превысил ожидания Хонды, и это при том, что автомобильчик можно купить только на внутреннем рынке Японии.

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Honda планировала продавать 2000 экземпляров Honda N-One 2021 модельного года, тогда как сейчас уже есть 8000 заявок. Отметим, это последователь кей-кара, который производился с 2012 до 2020 года. Внешне он отличается так же, как старый Гелендваген от нового. То есть, изменения есть, но оценить их могут преимущественно сами владельцы.

Новый кей-кар оснащается 0,66-литровым бензиновым мотором, который может быть атмосферным или турбовым. Коробка передач – вариатор или механика (раньше ее не было для этого авто). Несмотря на мимишность и очень компактные габариты, внутри автомобиль кажется куда большим и фактически потерял привычные "физические" кнопки, на смену которым пришли сенсорные клавиши.

Сколько стоит такое чудо в Японии? Повторимся, несмотря на размеры, купить такой автомобиль можно по цене нормального полноразмерного "бюджетника", причем даже кроссовера на типа Рено Дастер. Цена – от 1 599 400 иен (почти 15 500 долларов).