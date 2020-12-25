Нова модель так званого кей-кара під назвою Honda N-One надійшла в продаж в кінці листопада, але вже зараз автовиробник не справляється з кількістю замовлень.

Попит на новинку в 4 рази перевищив очікування Хонди, і це при тому, що автомобільчик можна купити тільки на внутрішньому ринку Японії.

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Honda планувала продавати 2 тисячі примірників Honda N-One 2021 модельного року, тоді як зараз вже є 8 тисяч заявок. Відзначимо, це послідовник кей-кара, який вироблявся з 2012-го по 2020 рр. Зовні він відрізняється так само, як старий Гелендваген від нового. Тобто, зміни є, але оцінити їх можуть переважно самі власники.

Новий кей-кар оснащується 0,66-літровим бензиновим мотором, який може бути атмосферним або турбовим. Коробка передач - варіатор або механіка (раніше її не було для цього авто). Незважаючи на мімішність і дуже компактні габарити, всередині автомобіль здається куди більшим і фактично втратив звичні “фізичні” кнопки, на зміну яким прийшли сенсорні клавіші.

Скільки коштує таке диво в Японії? Повторимося, незважаючи на розміри, купити такий автомобіль можна за ціною нормального повнорозмірного “бюджетника”, причому навіть кросовера на типу Рено Дастер. Ціна - від 1 599 400 ієн (майже 15 500 доларів).