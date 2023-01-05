На сегодняшний день в городе уже подготовлено шесть "НезламоМобилей", которые готовы прийти на помощь жителям Кременчуга в любой трудный момент.

На днях в Кременчуге подготовили очередной так называемый “НезламоМобиль”. Это грузовик или микроавтобус, оборудованный для работы в чрезвычайных ситуациях, а также для помощи населению.

Также интересно волонтеры оборудовали стирально-банный комплекс в полуприцепе.

Новейший "НезламоМобиль" город получил благодаря волонтерам и меценатам Олегу Маричу и Юрию Нитке, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбуке.

Специалисты укомплектовали Mercedes-Benz 1124 оборудованием и инструментами, необходимыми для работы в чрезвычайных ситуациях, в том числе для ликвидации последствий вражеских обстрелов. Он также может выполнять функции мобильного Пункта несокрушимости.

Всего в городе работает шесть "НезламоМобилей", которые готовы прийти на помощь кременчужанам в любой трудный момент. С их помощью будет проводиться обеспечение стационарных пунктов несокрушимости.

Также “НезломоМобили” оборудованы всем необходимым, чтобы выполнять роль мобильных Пунктов несокрушимости. Они будут приезжать в микрорайоны города, чтобы люди могли зарядить мобильные телефоны, получить необходимую помощь. Также автомобили будут работать как мобильные сирены для оповещения о воздушных тревогах.