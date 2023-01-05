На сьогодні в місті вже підготовлено шість "НезламоМобілів", які готові прийти на допомогу жителям Кременчука у будь-який скрутний момент.

Днями в Кременчуку підготували черговий так званий “НезламоМобіль”. Це вантажівка чи мікроавтобус, які обладнані для роботи в надзвичайних ситуаціях, а також для допомоги населенню.

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Найновіший “НезламоМобіль” місто отримало завдяки волонтерам і меценатам Олегу Маричу та Юрію Нитці, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці в Фейсбук. Фахівці укомплектували Mercedes-Benz 1124 обладнанням та інструментами, необхідними для роботи в надзвичайних ситуаціях, у тому числі для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Він також може виконувати функції мобільного Пункту незламності.

Загалом в місті працює шість “НезламоМобілів”, які готові прийти на допомогу кременчужанам у будь-який скрутний момент. За їх допомогою буде проводитися забезпечення стаціонарних Пунктів незламності.

Також “НезламоМобілі” обладнано всім необхідним, щоб виконувати роль мобільних Пунктів незламності. Вони приїжджатимуть у мікрорайони міста, щоб люди могли зарядити мобільні телефони, отримати необхідну допомогу. Також автомобілі будуть працювати як мобільні сирени для сповіщення про повітряні тривоги.