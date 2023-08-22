Вчера коммунальные службы столицы Украины приступили к подготовке "парада" уничтоженной российской техники.

И хотя массовые мероприятия в Киеве по случаю Дня Независимости, как и по всей стране, с большим скоплением людей проводиться не будут, но в частном порядке никто не запрещает посетить выставку изуродованных машин. Это будет своеобразный парад того, что врага можно и нужно бить, какой бы он техникой не владел.

Практически "парад металлолома" начался, хотя официального открытия выставки еще не было. Организаторы символического смотра умышленно поставили задачу перевозчикам везти магистральными тягачами побитые вражеские машины на открытых полуприцепах.

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Таким образом, уже по дороге десятки тысяч жителей города имели возможность не только увидеть доставку "экспонатов" на Крещатик, но и снять процесс на свои гаджеты.

Это тот случай, когда в период военного положения такую перевозку военной техники фотографировать и снимать на видео не запрещается, чем воспользовались жители и гости города.

"Парад будет достаточно масштабным. Но не совсем таким, каким его представляли в кремле. Теперь же его таким увидят во всем мире", – сказал в комментарии BBC News советник министра обороны Алексей Копытько.

В течение вчерашнего дня на Крещатик завезли и разгрузили мощными автокранами около двух десятков единиц военной техники россиян.

За процессом разгрузки наблюдали сотни киевлян, которым после установки машин в "парадную линейку" не запрещалось подходить к экспонатам, рассматривать их в деталях и фотографировать.